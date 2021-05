Oxmo et Youssoupha rendent hommagne à DJ Duke

Oxmo et Youssoupha ont rendu hommage à DJ Duke en chanson !

par Team Mouv'

À la télévision, Oxmo Puccino et Youssoupha ont voulu rendre un petit hommage à DJ Duke, le regretté DJ du groupe légendaire Assassin, disparu en fin d'année 2020 .

Du son et de l'émotion

Les deux amis ont profité du passage de Youss' dans l'émission musicale ( animée par Ox' ) Bâtiment B pour remixer le classique Toucher l'Horizon produit par Duke et présent sur l'album d'Oxmo Cactus de Sibérie sorti en 2004. Quelques mois après la disparition du DJ légendaire, c'est évidemment un hommage qu'ont voulu lui rendre les deux amis . Avec beaucoup d'émotion, ils remontent 16 ans en arrière sur un beat mythique, frissons garantis !

"Plus loin que l'horizon . . . amour sur nous mon fréro" écrivait Oxmo en nous partageant cet hommage émouvant sur Twitter :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"J'aurais aimé rendre un hommage à DJ Duke"

"Merci pour ta passion pour tes actions, merci pour tes inspirations, hip - hop : ta passion ! Que tu sois bénis que le ciel apaise tes fautes, je te remercie pour l'instru de - l'enfer c'est les autres -" rappe le lyriciste bantou . Il sera ensuite rejoint par Oxmo sur l'instrumentale et l'hommage des deux amis est complet . La disparition de DJ Duke en décembre 2020 avait rapidement suscité beaucoup d'émotion dans le rap français et de nombreux hommages lui on été rendus .

Ta radio Mouv' avait elle aussi appris avec beaucoup de tristesse la mort de ce DJ légendaire et tellement hip - hop . Pendant une heure, les experts de la Caution avaient mixé en son honneur ! Merci encore DJ Duke .