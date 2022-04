"Ourika" : c'est officiel, la série co-écrite par Booba sortira en 2023

La série "Ourika", créée en partie par Booba, sortira en 2023 sur Amazon Prime.

par Team Mouv'

On avait arrêté d'y croire, mais nos espoirs ont finalement été récompensés : la série qu'a co-écrit Booba verra bien le jour en 2023 sur Amazon Prime.

Si Booba avait renouvelé nos espoirs en septembre dernier en partageant un post Instagram annonçant une série à venir, on a enfin le titre, la date et l'annonce officielle : ce mardi 12 avril, Prime Video a partagé la liste de ses projets à venir, et les fans de rap français ont eu la bonne surprise de découvrir qu'une série appelée Ourika et co-écrite par Booba est bien en préparation chez Amazon, et sera disponible en 2023.

Elie Yaffa au-delà de Booba

La série, qui comptera sept épisodes, est présentée comme un western urbain dont l'intrigue se penchera sur le conflit entre un dealer et un policier pendant les manifestations de 2005. Pour plus d'informations sur la série, cependant, il faudra attendre : on sait simplement qu'elle est signée Clément Godard, Clément Gournay, Vincent L’Anthoën et Elie Yaffa, A.K.A notre Duc de Boulogne préféré.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Une annonce qui ravit les fans de B2O, qui attendaient cette sortie depuis un bon moment : en 2021 déjà, Booba avait parlé du projet sur le plateau de C ce soir, expliquant : "j'écris avec un ami, il écrit plus que moi, mais je participe. On a déjà quatre saisons, plus ou moins". Et si voir Booba écrire n'est pas si surprenant, on pourrait aussi s'attendre à un autre type de performance, puisqu'il évoquait alors la possibilité de jouer dans la série : *"je vais jouer dans la série. Je n'ai pas de premier rôle (...) mais je ne cherche pas à être DiCaprio. Donc je me fais un petit rôle sur-mesure où je ne parle pas trop, comme ça je ne fais pas d'erreur".*

De notre côté, on est plutôt curieux de voir ce que le Duc nous prépare : après avoir dominé le rap game, Booba nous offrira sans doute un projet léché, comme il en a l'habitude.