Oumar Samaké : "Joke a crée des enfants et un mouvement"

Selon Oumar Samaké, "y'a une partie du rap qui existe par ce qu'il [Ateyaba] a fait".

par Team Mouv'

Lors d'une interview pour Booska-P, Oumar Samaké, manager de Dinos et Dosseh, entres autres, et label manager de SPKTAQLR, est revenu sur son travail avec Ateyaba (ex Joke).

De 2012 à 2015 le célèbre ancien directeur artistique de Def Jam a travaillé au côté d'Atayeba et de son développement. Ensemble ils auront délivré quatre projets : Kyoto, Tokyo, Ateyaba et Delorean Music. Si les deux premiers ont contribué à la mise en avant d'un talent à venir du rap français, le troisième a été critiqué par certains et catégorisé comme un échec, notamment à cause de ses ventes.

Ces notamment sur ces critiques que Oumar a tenu à réagir. Tout d'abord en relativisant autour de l'attente suscitée par le projet : "Les mecs l'attendais comme si c'était l'album de Dr.Dre [ ... ] Joke c'était un mec qui faisait de la musique qui était pas mainstream". Puis en expliquant que le succès d'Ateyaba ne dois pas être perçu par rapport aux ventes mais par rapport à la trace qu'il a laissé : "Je crois que les gens n'arrivent pas à se rendre compte que ce qu'on a fait avec lui sur le début. Ça a créé des enfants, ça a créé un mouvement. Les gens regardent que les ventes de disques mais faut pas regarder ça, faut regarder ce que ça a apporté à la culture."

L'actuel manager de Dinos estime même que "aujourd'hui y'a une partie du rap qui existe par ce qu'il a fait". Une affirmation très souvent relayée sur les réseaux et par l'artiste lui même qui estime avoir été un avant-gardiste dans le genre.