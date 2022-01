Osirus Jack dévoile la date de sortie et la tracklist de son nouveau projet

Osirus Jack annonce la sortie de son nouveau projet et dévoile les featurings.

par Team Mouv'

Osirus Jack, l'un des membres les plus suivis du 667 s'apprête à sortir un tout nouveau projet pour le mois de février.

"Nouvelle Ere"

Son dernier album, Nibiru , remonte à 3 mai 2019. Celui ci avait ensuite été boycotté par les plateformes de streaming pour enfin être de nouveau disponible en mai 2021. Comme beaucoup d'autres membres du 667, Osirus Jack rappe sur des instrumentales sombres avec de basses fortes qui entrainent tout de suite dans un univers obscur. Là où le rappeur né à Dakar excelle tout particulièrement, c'est dans ses références religieuses, sportives et issues de la pop-culture. Il n'hésite pas non plus à s'emparer des thèmes conspirationnistes et autres grands complots pour trouver son inspiration, ce qui lui a valu plusieurs déboires judiciaires.

Ce dimanche 30 janvier, Osirius Jack annonce officiellement la sortie de son prochain album intitulé : Nouvelle Ere. Ce dernier sera composé de 12 morceaux et comprendra les apparitions de Freeze Corleone, Kaki Santana, Le Roi Heenok, Afro S et D6K 267. La nouvelle a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux, car comme bon nombre de rappeurs du 667, Osirus Jack possède une forte communauté qui attendait avec impatience un nouveau projet.

À un peu moins d'un mois de la sortie de l'album, on se demande ce que nous réserve Osirus Jack mais une chose est sûre, ce projet marquera un temps fort pour les fans de rap underground.