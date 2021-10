Orelsan x Ninho : "Millions” est certifié single de platine

Le titre d'Orelsan et Ninho, "Millions", est certifié platine.

par Team Mouv'

La SACEM vient d'annoncer la certification platine pour le titre Millions, sur lequel avaient collaboré Ninho et Orelsan.

Ce mardi 26 octobre, ce n'est pas une, mais bien deux nouvelles certifications qu'a obtenu Ninho : en effet, son single Gasolina avec Hornet La Frappe est certifié or, et le titre Millions qu'il a fait avec Orelsan est maintenant platine . Une nouvelle qui tombe à pic pour Orelsan comme Ninho : les deux rappeurs sont chacun dans le feu de l'actualité avec de nouveaux gros projets qui marquent un tournant dans leur carrière .

Une certification qui tombe au bon moment

En effet, Ninho est sur le point de sortir un nouvel album, et il a prévenu :"l'album est fini, ça va barder" . Un projet très teasé par le rappeur de 25 ans, qui avait vidé son compte instagram en septembre et annoncé que son prochain projet serait "terrifiant" . Ce dernier vient d'ailleurs de se faire épingler par Booba après avoir ironiquement dit à Maes que son album serait "le meilleur de l'univers" .

Quant à Orelsan, on le voit absolument partout en ce moment, suite à la sortie du documentaire retraçant son parcours . Celui - ci vient d'ailleurs également d'annoncer un album, dont il a déjà partagé le titre, Civilisation, ainsi que la cover et la tracklist, qui est tout simplement énorme : si on retrouvera Orel aux côtés de son éternel ami Gringe, il fera également un featuring avec le groupe de Pharrell Williams, The Neptunes .

Joli coup donc pour Millions,_sorti au début de l'été 2021 . Le morceau signait un retour en force pour les deux artistes, et ils ont réussi leur coup . Issu de la compilation _No Limit, le titre Millions était un des featurings les plus attendus de l'année . On y retrouvait deux amis mélancoliques, demandant de "les laisser tranquilles".

Cette nouvelle certification tombe donc à temps pour Orelsan comme pour Ninho et souligne la place des deux artistes, mythiques dans la scène rap française . Et on ne peut qu'applaudir .