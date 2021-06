OrelSan x Ninho : la date du feat annoncée !

Orelsan et Ninho s'apprêtent a nous envoyer l'une des plus grosse collab' de l'année !

par Team Mouv'

C'est officiel : la collab tant attendue entre Orelsan et Ninho sera bientôt disponible et elle s'intitule Millions ! Les deux rappeurs ont décidé d'annoncer cette bonne nouvelle hier ( 16 juin ) dans la soirée sur les réseaux sociaux . Le clip de Millions sera normalement disponible dès ce vendredi 18 juin 2021 selon l'artiste lui même .

"Ca va ?"

Toujours avec son style légèrement nonchalant et léger, Orelsan s'est contenté de partager un visuel pour teaser sa collab' avec Ninho . En guise de commentaire, le rappeur de Caen s'est contenté d'une petit : "Ca va ?" . . . bah, tranquille et toi frérot ? Et ça ira encore mieux vendredi !

D'Oxmo Puccino à Michel Polnareff, de nombreux artistes se sont empressés de commenter le post Instagram d'Orelsan :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Millions"

Orelsan et Ninho seront donc de retour sur nos écrans ce vendredi 17 juin avec le clip intitulé Millions pour le plus grand plaisir de leurs deux publics . Ces deux artistes ont des univers bien définis mais ils n'ont jamais hésité à réaliser des collaborations originales et variées . Dans le passé, Orelsan a par exemple déjà collaboré avec YBN Cordae ou Ibeyi.

Ninho, le MVP du rap français

Comme Orelsan, Ninho est un grand spécialiste des featurings dans le rap français . Récemment, il a dévoilé sa collaboration avec Hamza intitulée Elle m'a dit, une tuerie ! On sent bien que les deux rappeurs sont heureux de nous proposer une nouvelle collab' toute fraîche, rendez - vous vendredi 17 juin pour écouter ça !