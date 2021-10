Orelsan x Angèle : un feat en approche ?

Un featuring entre Angèle et Orelsan serait en préparation, mais rien n'a encore été confirmé.

Alors que Orelsan est en pleine promotion de son documentaire qui sortira vendredi 15 octobre, des rumeurs circulent sur la sortie prochaine de son album, et sur un feat avec Angèle.

Angèle et Orelsan ensemble sur une track ? C'est ce qui semble se profiler, selon le média belge DH, qui avance que les deux artistes auraient enregistré un morceau ensemble . Et, à l'approche de la sortie du 4e album du rappeur caennais, dont on ne connaît pas la date de sortie, ce genre de rumeur pèse lourd . Alors que certains s'attendent à voir tomber l'album la semaine suivant la sortie du documentaire, donc très prochainement, les infos sont de plus en plus précieuses .

Une rumeur plus que crédible

Et, de fait, il n'est pas complètement absurde de rêver d'un duo Angèle x Orelsan . Ce dernier sait se diversifier, et nous a déjà offert des featurings inattendus; alors que la chanteuse, elle, a l'habitude de collaborer avec des rappeurs . La voix d'Angèle semble plaire au milieu du rap, puisque celle - ci a déjà enregistré des feats, entre autres, avec son frère Roméo Elvis, avec Damso ou encore Swing - des titres toujours remarqués par la critique .

Angèle et Orelsan se connaissent, c'est un fait : évoluant dans des milieux proches, les deux sont aussi à l'affiche du prochain Astérix, tourné par Guillaume Canet . De là à imaginer qu'ils en ont profité pour gratter quelques lignes ensemble, il n'y a qu'un pas . Alors, les deux artistes ont - ils imaginé une B . O, un album ou juste un titre ensemble ? Pour DH, les paris sont ouverts .

Même si nous sommes encore à l'heure où l'on devine plus que l'on affirme, et que rien n'est confirmé, l'info lancée par le média belge nous reste au creux de l'oreille parce qu'elle semble crédible . La sortie de l'album d'Orelsan se rapprochant, les infos vont fuser dans tous les sens . A nous d'être patients pour voir ce qu'il en sera vraiment .