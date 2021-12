La tournée d'Orelsan ne va pas pouvoir débuter comme prévue.

Après qu'une pétition contre un de ses titres récolte plus de 13 000 signatures, une autre mauvaise nouvelle vient un peu ternir la fin d'année d'Orelsan.

Premier coup dur pour Orel...

Si une chose pouvait bien arrêter l'énorme succès d'Orelsan, c'est la Covid-19. Jusqu'ici l'année 2021 avait été parfaite pour le rappeur de Caen, entre la réussite de son documentaire, l'annonce de ses 5 dates à Bercy ou encore son triple platine en 1 mois, rien ne semblait pouvoir arrêter son ascension.

Ce mardi 28 décembre dans l'émission "Appoline Matin" diffusée sur RMC, le directeur de tournée d'Orelsan, Angelo Gopée, a déclaré : "Orelsan va être obligé d’annuler le début de sa tournée, au moins jusqu’au 25 janvier". Pour cause, le retour des jauges dans les salles de spectacle annoncé par Jean Castex (5.000 personnes maximum en extérieur. Et 2.000 personnes maximum en intérieur. Quant aux concerts debout, ils sont tout simplement interdits.).

Angelo Gopée présice également "On ne peut plus reporter parce que les salles sont complètes quasiment jusqu’à la fin de l’année 2022. Il est impossible de reporter donc on va encore annuler". Les premières dates prévues à Caen (15 janvier), Rouen (19 janvier), Lille (20 janvier) et Amiens (21 janvier) sont donc d'ores et déjà annulées et reportées.

Plus tard dans journée, Orelsan s'est adressé à ses fans sur les réseaux en indiquant que ces dates allaient être reportées. Celle de Caen au 28 avril, celle de Rouen le 27 avril, celle de Lille le 29 mai et enfin celle d'Amiens le 25 avril.

Ces annulations marquent un premier frein dans l'aventure Civilisation et on espère que tout reviendra à la normale pour que la suite de la tournée se déroule sans problème.