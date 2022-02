Orelsan : une fresque à son effigie à Caen

Originaire de Caen, Orelsan fait la fierté de la ville qui lui a même dédié une fresque.

Alors qu’il sortait son 4eme album Civilisation le 19 novembre dernier, Orelsan a pour le moins rayonné en pulvérisant les scores de ventes de l'année 2021. Le rappeur originaire de Caen, s'est vu avoir une fresque à son effigie au coeur de la presqu'île de Caen.

Orelsan ou la fierté caennaise

Alors qu'il a déjà fait exploser le chiffre d'affaires du kebab caennais Magic Beau Gosse grâce à son morceau Du propre, Orelsan est toujours présent lorsqu'il s'agit de représenter sa ville de coeur. En effet, le rappeur fait souvent des allusions à celle-ci dans ses textes et aime y faire son retour pour les tournages de ses clips. Fier de son appartenance et de la ville qui l'a vu grandir, Caen lui a rendu un bel hommage en inaugurant une fresque en son honneur de 125 mètres carrés, sur le long de la rue de l'Orne.

Après Kylian Mbappé à Bondy ou encore Zizou à Marseille, c'est au tour d'Orelsan d'avoir son mur rien qu'à lui. Après 1 mois de réflexion de la part de deux graffeurs locaux, SoLiCe et Horss, c'est en seulement trois jours que la fresque a pu être réalisée. Les auteurs ont mis en scène le visage du rappeur en noir et blanc, entouré d'un fond aux couleurs de son dernier album et d'un personnage mixé entre Son Goku, personnage de Dragon Ball Z, et Bender de Futurama, pour faire honneur à l'une des passions d'Orel : les mangas.

Aujourd'hui plus adulé que jamais dans toute la France, l'enfant du Calvados a désormais lui aussi, son "petit" clin d'oeil au coeur de la ville qui lui est chère et qui marquera le point de départ de sa tournée le 22 février prochain.