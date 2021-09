Orelsan : un premier indice sur la sortie de son nouvel album

Le retour d'Orelsan se précise.

par Team Mouv'

Depuis la sortie de la réédition de La Fête est finie, le 16 novembre 2018, Orelsan s'était fait un peu rare dans le rap game après une grosse tournée .

3 ans d'attente

Voulant prendre une pause et charbonner sur d'autres projets ( hors rap ) : série la Flamme, sa marque Avnier etc, Orel est réapparu un peu par surprise au mois de juin pour un feat qu'on attendait comme jamais avec Ninho. La première collab entre ces deux poids lourds du rap français, qu'on a franchement validé . Dans la foulée de la sortie du morceau ( qui ne figurera sur aucun des albums des deux artistes ) et du clip, le rappeur originaire de Caen a balancé 4 dates de concert en mars 2022 à l'AccorHotels Arena à Paris. Pas besoin d'être son manager, pour comprendre qu'un projet sortira avant cette tournée, qui devrait être complétée par d'autres dates partout en France . Mais depuis cette annonce : silence radio, et on attend plus qu'une chose c'est une date . Pour le premier indice, c'est Télérama qui a annoncé la couleur dans un focus sur Cinéma, livres, expos, musique . . . les temps forts du mois de novembre . On apprend donc qu'Orel devrait sortir son nouvel album à l'automne ( sans surprise )

Orelsan - papier Télérama

Cet album devrait être accompagné d'un documentaire biographique réalisé par son frère Clément Cotentin qui sera diffusé sur Amazon Prime .

Bref, vous l'aurez compris, Orelsan voit les choses en grand pour son retour !