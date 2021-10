Orelsan : un candidat de The Voice reprend "Peur de l'échec" et fond en larmes

Lors des battle de The Voice All Stars, MB14 a repris un titre d'Orelsan.

par Team Mouv'

Ce samedi 9 octobre, The Voice a vu se dérouler un grand moment d'émotions : MB14, un des candidats de cette édition All Stars, a repris en beauté un titre d'Orelsan.

Orelsan dans The Voice ? L'exercice avait déjà été fait par The Vivi, mais la prestation de MB14 était tout simplement hors du lot . Pour les battles, le candidat a en effet choisi de reprendre un titre d'Orelsan, La Peur de l'échec, issu de l'album Perdu d'avance .

Orelsan interprété à fleur de peau

Après une prestation enflammée et pleine d'émotions, le jeune homme s'est effondré en sanglots . Sa sensibilité communicative a accroché l'attention du public, et cette chanson, aux paroles plus que symboliques pour le jeune homme qui dit que "l'échec lui traverse l'esprit tous les jours" et "j'ai choisi ce morceau car c'est l'histoire de ma vie", a profondément touché l'audience .

Sur le beat produit par Skread, le jeune candidat a rappé et chanté d'une voix profonde et émouvante . Félicité par son coach, Florent Pagny, qui va jusqu'à dire que "ce n'est pas seulement de la musique", le jeune interprète était au sommet de sa performance, et promet pour la suite . "Il est venu se mettre à nu dans cette chanson ( . . . ) MB14, tu l'as parfaitement incarnée ( . . . ) c'est normal que tu pleures à la fin" .

Applaudi par son Florent Pagny, par les spectateurs comme par les internautes, MB14 est encore bien dans le game de The Voice, et la suite s'annonce de haut niveau s'il s'aligne sur cette performance .