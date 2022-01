Orelsan survalidé et encensé par Mehdi Maïzi

Mehdi Maïzi estime qu'Orelsan n'est pas tout le temps reconnu à sa juste valeur.

Le succès d'Orelsan n'est pas simplement commercial, il est également d'estime. Récemment, l'auteur de Civilisation vient de recevoir les louanges d'un des journalistes les plus influents de ce rap game.

"C'est fou, comme les gens oublient de le citer"

Orelsan a connu un succès énorme en cette fin d'année 2021. Entre son documentaire, sa tournée et son album, le rappeur de Caen s'est imposé comme la figure phare du rap français de ces derniers mois. Cependant, même si il est devenu aux fils des années un artiste incontournable, Orel n'est pas souvent mentionné lorsqu'il s'agit d'élire le top des rappeurs français. C'est en tout cas ce que déplore Mehdi Maïzi.

Le désormais ancien animateur de Rap Jeu était invité dans le premier épisode de la saison 3 de L'OPENSPACE animé par Josspace. Durant cet entretien il a parlé de son parcours, des tendances du rap et de ses différents coups de cœur. Interrogé sur ses tops, le célèbre journaliste a tout d'abord mentionné des rappeurs tels que Ninho, Damso ou encore Booba et a ensuite abordé le cas Orelsan : "Pour moi 'La Fête est finie', c'est un des plus grands albums de rap français, ever. C'est fou, comme les gens oublient de le citer quand on parle des top rappeurs, alors que pour moi c'est très très fort".

En plus il rajoute :

"*Orel aujourd'hui, en terme de rappeur qui vend, c'est tout en haut. En terme de discographie, de qualité, c'est tout en haut, en terme de vision, c'est tout en haut, en terme de longévité, c'est tout en haut... Si demain, tu me demandes de faire un Top 50 des rappeurs français depuis le début, il est très haut !*"

Une déclaration qui ne mettra certainement pas tout le monde d'accord mais qui aura le mérite de rendre hommage à l'un des rappeurs les plus influents de cette dernière décenie.