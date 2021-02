Orelsan : "Suicide Social" fait son retour dans le Top 200 Spotify suite à The Voice

Quelques jours après le retour de la polémique concernant "Suicide social" la chanson de 2011 d'Orelsan, celle-ci a grimpé dans les charts.

Le 20 février, le candidat The Vivi interprétait un morceau pour son passage à l'émission The Voice 2021 devant les jurys Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney . Pour l'occasion, le jeune homme a repris la chanson d'Orelsan, Suicide Social, datant de 2011 . Ce choix a suscité nombre de réactions.

Quoi qu'il en soit, ce débat ravivé autour de Suicide Social a fait grimper le morceau dans les charts. Au 23 février, ce dernier est réapparu dans le top 200 des chansons les plus écoutées en France sur Spotify . Il figure plus précisément au rang 188, entre une chanson de Kaza et Jocelyn Flores de XXXTentacion .

Sur les réseaux sociaux, la polémique continue concernant le caractère problématique ou non de certaines paroles de la chanson concernant la communauté LGBTQIA + . En tous cas, Vianney a fait en sorte de s'exprimer rapidement et clairement sur la question, invitant les téléspectateurs de The Voice a aborder la chanson avec plus de "hauteur" .