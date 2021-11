Orelsan : son nouvel album bientôt éligible au disque d'or, sans être sorti

"Civilisation", le prochain album d'Orelsan, bientôt certifié disque d'or à deux semaines de sa sortie.

Disponible le 19 novembre, le prochain album de l'auteur de La fête est finie se rapproche très fortement du disque d'or uniquement grâce aux précommandes.

Des résultats stratosphériques

Le mercredi 27 octobre Orelsan a annoncé la sortie de 15 éditions physiques de son album Civilisation. Sorties deux jours plus tard, ces éditions limitées ont déchaîné les foules. Les fans étaient tellement nombreux que le site qui hébergeait ces disques a beugué et est momentanément devenu inaccessible... Selon les premières estimations plus de 15 000 exemplaires ont alors été vendus en moins d'1 heure.

Un peu plus de deux semaine après ces évènements les chiffres de précommande continuent d'exploser les records. En effet, certains internautes se sont amusés à comptabiliser toutes les ventes des différentes éditions et en y jetant un coup d'œil on s'aperçoit que l'album frôle les 50 000 exemplaires vendus.

Et alors que l'album ne sera disponible qu'à partir du 19 novembre, il semble fort probable qu'il soit certifié disque d'or avant même cette fameuse date. Un résultat plus qu'impressionnant qui témoigne de l'excellente stratégie mise en place par le rappeur caennais.