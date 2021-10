Orelsan : son nouvel album arrive dans quelques semaines

Le prochain album d'Orelsan devrait arriver peu avant sa tournée.

par Team Mouv'

Le JDD a récemment sorti un papier dans lequel il décrypte la série Montre jamais ça à personne et annonce la sortie du prochain projet de l'artiste "dans les semaines à venir".

Orelsan la pression monte

Dans quelques jours ( le 15 octobre précisemment ) la série Montre jamais ça à personne, paraîtra sur Amazon Prime . La série documentaire autour d’Orelsan et mise en scène par son frère, Clément Cotentin, se plongera dans les coulisses de la carrière du rappeur caennais .

En attendant, le JDD a analysé la série et affirme que le prochain album de l'artiste sortira "avant le lancement de sa tournée marathon, qui débutera à Caen le 15 janvier 2022 . " Cette sortie marquera le grand retour du normand dont le dernier projet, La fête est finie - EPILOGUE, est paru le 15 novembre 2018 .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Plus tôt dans l'année, dans son clip avec Ninho, Orelsan avait annoncé quatre dates à l’AccorHotels Arena de Paris - Bercy . Plus récemment, début octobre, le rappeur caennais a lâché une bombe pour tous ses fans : une nouvelle tournée, dont la vente de billets a débuté le mercredi 6 octobre 2021 . Orel est donc bel et bien de retour !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



