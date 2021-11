Orelsan : son album "Civilisation" affiché dans Time Square à New-York

L'album "Civilisation" d'Orelsan mis en avant dans les rues de New-York.

par Team Mouv'

Orelsan n'en finit plus de faire parler de lui en cette fin d'année. Entre son documentaire, ses 5 AccorHotels Arena ou encore les 15 éditions de son album, l'auteur de l'Odeur de l'essence est sur tous les fronts.

Destination l'Amérique

Alors qu'il vient de battre le record de PNL en vendant 94 306 exemplaire de son album Civilisation, trois jours après sa sortie, Orelsan s'exporte aussi Outre-Atlantique. En effet son dernier projet vient de sortir ce vendredi 19 novembre et le rappeur de Caen a décidé de le faire savoir aux Américains en s'affichant dans les rue de New-York. Plus précisément, en faisant défiler des annonces concernant la sortie de Civilisation sur les immeubles de Times Square.

Times Square, connu pour ces immenses panneaux publicitaire, n'est pas un endroit inconnu pour la musique urbaine française. Vald en 2019, Aya Nakamura en 2020 ou encore Booba début 2021 ont tous été affichés dans le fameux quartier newyorkais.

Cet évènement vient confirmer qu'Orelsan est désormais une star nationale et qu'un des nouveaux objectifs de sa carrière et de faire parler de lui à l'étranger. Il avait d'ailleurs fait un show à New York à l'époque de sa tournée La Fête est finie en 2018.

Découvrez l'interview d'Orelsan à l'occasion de la sortie de son nouvel album Civilisation.