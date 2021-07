Orelsan se fait vacciner à Caen et lâche une dédicace aux pompiers

Grâce aux sapeurs pompiers du Calvados, Raelsan est vacciné contre le Covid.

par Team Mouv'

De plus en plus de français se font vacciner et c'est aussi le cas de nos stars du rap game . Ce 14 juillet 2021, Orelsan a rendu visite aux sapeurs - pompiers en poste au centre de vaccination du Parc des Expositions de sa ville de Caen . Le rappeur bas - normand y a reçu une injection de vaccin anti - covid !

S/O les pompiers

Visiblement content d'avoir reçu son injection, Orelsan a profité de son passage pour laisser une petite dédicace au personnel soignant qui se démène depuis des mois pour lutter contre la pandémie . Les personnes venant se faire vacciner avaient la possibilité de laisser un petit mot de soutien aux soignants : "Pour les sapeurs - pompiers qui m'ont piqué au parc expo !" écrivait le rappeur avant de signer cette petite dédicace que les pompiers ont repartagé sur Twitter :

Orel dans l'actu

Côté musique, Orelsan vient tout juste de dévoiler le Making Off de sa récente collab' avec Ninho sur Millions. Il avait également annoncé quatre dates de concert à l'Accord Hôtel Arena de Paris pour mars 2022 ! Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur la carrière de ce rappeur hors - norme, sachez que Amazon Prime prévoit de sortir un documentaire sur Raelsan .