Orelsan rêve d’un feat avec Eminem

Le rêve d'Orelsan ? Un featuring avec Eminem.

Tout le monde a un rêve secret, et les célébrités de font pas exception. Comme beaucoup, Orelsan est fan d'Eminem, et son rêve est simple : enregistrer un featuring avec lui.

Orelsan a beau multiplier les collaborations, celui-ci est insatiable. Passionné de rap et de musique venant d'univers très divers, le rappeur caennais est un vrai fan de rap US, et porte particulièrement Eminem dans son coeur, allant jusqu'à dire que son rêve serait de collaborer avec lui pour un titre.

Un rêve presque accessible

Le rappeur de La Fête est finie est sur le devant de la scène ces derniers temps, avec un documentaire sur sa carrière signé par son frère, Clément Cotin, et l'annonce de son album Civilisation qui, avant-même d'être sorti, a déjà presque atteint le single d'or avec simplement les précommandes. Orelsan en a profité pour travailler son image avec des featurings cinq étoiles, en collaboration avec de grands noms, et déjà un rappeur américain : Pharrell Williams doit en effet poser sur l'album avec son groupe The Neptunes.

Pour Le Parisien, l'artiste confie cependant qu'il a d'autres noms en tête pour travailler sur ses prochains sons. Fan de rap américain, Orel a encore des rêves à réaliser : même si le titre avec Pharrell est un accomplissement ("en termes de collaboration, Les Neptunes étaient dans mon top", confie-t-il au Parisien), le caennais le confesse : "Bien sûr, Eminem, c'est un fantasme".

Orelsan ne l'a jamais caché : il est totalement fan du rappeur de Détroit, dont il parle d'ailleurs plusieurs fois dans son documentaire, portant même un t-shirt d'Eminem. Celui-ci a eu un fort impact sur la discographie du rappeur français, qui confie d'ailleurs avoir toujours "un petit fantasme de marcher à l'international". Difficile cependant d'attraper l'attention d'Eminem, qui ne sort que de rares couplets inédits pour ses proches ou les grands noms américains.

Un fantasme qu'Orelsan n'est clairement pas le seul à avoir : nombreux sont les fans des deux artistes qui rêveraient de les voir collaborer. Alors, pourra-t-on avoir ce plaisir un jour ? Seul l'avenir nous le dira.