Orelsan retourne Caen pendant le tournage du clip "Du propre"

Orelsan fait une apparition surprise au carnaval étudiant de Caen.

par Team Mouv'

Après L'odeur de l'essence, Jour meilleur et La Quête, Orelsan s'apprête à sortir le quatrième clip de son dernier album.

"Ah bah, c'est du propre"

Ce jeudi 7 avril avait lieu la 23ème édition du carnaval étudiant de Caen. Un évènement qui a battu son record d'affluence et qui a eu l'honneur de compter dans ses rangs l'auteur de Civilisation. Et ce dernier n'y était pas uniquement pour profiter de l'ambiance normande. En effet, il a profité du carnaval pour clipper son titre Du propre, le morceau 'festif' du projet et qui aura mis en lumière le kebab "Magic Beau Gosse".

Pour se faire, Orelsan a suivi un véritable parcours. Tout d'abord en faisant son apparition sur le toit d'un char du carnaval qui diffusait le morceau, volume à fond, ensuite, en descendant dans la foule à l'aide d'un bateau gonflable et enfin en se mélangeant directement aux étudiants, maillot du Stade Malherbe de Caen sur le corps.

Orelsan va ainsi rendre, une nouvelle fois, hommage à sa ville et continue à faire vivre son album qui ne risque pas d'être oublié de si tôt...