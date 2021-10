Orelsan reste mystérieux sur la sortie de son nouvel album

La sortie du prochain album d'Orelsan reste encore mystérieuse.

par Team Mouv'

Interrogés par Léa Salamé, Orelsan et son frère Clément Cotentin se sont livrés sur quelques détails de la série Montre jamais ça à personne.

Orelsan reste flou

Alors que le documentaire retraçant la carrière du rappeur caennais vient à peine de sortir ce vendredi 15 octobre, certains fans de l'artiste se demandent déjà quand sortira le prochain projet de ce dernier . Invité du 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé, Orelsan a justement été interrogé à ce sujet : "on l'apprend à la toute fin du documentaire, vous allez sortir un nouvel album, c'est pour quand ?" lui a demandé la journaliste .

Et alors qu'on aurait pu s'attendre à une réponse claire et précise du rappeur, ce dernier a plutôt jouer la carte du mystère : "C'est pas vraiment ce qu'on voit à la fin du documentaire, on voit que je travaille sur un nouvel album à un moment et qu'il a continuer à me filmer" a t - il répondu . Orel va même rajouter quelques secondes plus tard : "pour l'instant c'est un peu mystérieux".

Un chose reste sure et certaine, sa tournée, qui commence en janvier en France et qui sera composée notamment de quatre dates à Bercy, aura bien lieu .