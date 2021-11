Orelsan remercie ses fans et son équipe après sa folle première semaine

Fier de sa première semaine, Orelsan a tenu à remercier les fans qui ont acheté son album.

Dans le plus grand des calmes, Orelsan vient de réussir la meilleure première semaine du rap français depuis l'ère du streaming avec 138 929 ventes. Dépassant carrément PNL et son album Deux Frères.

Seuls deux légendes de la variété : Johnny Halliday et Céline Dion ont réussi à faire mieux en France ces dernières années sur une première semaine. Ca vous place un peu le niveau de notoriété et de succès d'Orel. Le plus dingue, c'est que le rappeur normand a réussi à vendre plus de 96 000 albums en physique en 2021 grâce à une jolie opération de précommande avec des versions signées et collector de chaque titre. Surpris par cet engouement démentiel pour une première semaine, Orelsan a envoyé un message plein d'amour à ses fans, mais aussi à ceux avec qui il a bossé sur Civilisation.

l'album est sorti depuis une semaine, je n'en reviens pas

"Même Skread n avait pas prévu qu on vende autant de disques. C’est incroyable. Il n y a pas assez d emojis sur terre pour exprimer mes sentiments. L’album est sorti depuis une semaine j en reviens pas. Merci à tous pour les retours. Et bien sûr merci Ablaye, Skread, Phazz, Gringe, The Neptunes, Clement Cotentin, Rægular, Alice Moitié, David Tomaszewski et tous les gens qui ont travaillé sur Civilisation."

Déjà disque de platine, l'artiste originaire de Caen peut sereinement attendre le double platine qui devrait arriver dans quelques jours. Avec ce système de précommande d'objets collector ainsi que les tickets d'or, Orel a déjà inspiré pas mal de monde : Lacrim, Koba LaD et Angèle qui utilisent toute cette stratégie à leur manière.

Clairement, la fête n'est pas finie !