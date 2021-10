Orelsan raconte son premier concert... raté

Orelsan a raconté l'histoire de son premier concert qui a tourné au fiasco.

par Team Mouv'

Ce vendredi 15 octobre sortira le documentaire Montre jamais ça à personne retraçant la carrière d'Orelsan.

Une première compliquée . . .

Le rappeur et son frère Clément, le réalisateur de la série, étaient invités sur le plateau de Quotidien ce mercredi 13 octobre . L'occasion pour eux de répondre à des questions concernant le tournage et l'histoire de la série . On apprend que la série retracera la carrière d'Orelsan, de ses tout premiers concerts à maintenant . Plus de 3 000 heures de rush ont été filmés par Clément, petit frère"fasciné" par ce que que faisait son frère et qui "voulait trainer avec ses potes" .

Un autre anecdote assez marrante à été dévoilée lors de l'interview . Pour son premier concert à Paris, Orelsan avait oublié d'allumer son micro : "Le pire truc qui peut arriver est arrivé, le micro pas allumé je commence à rapper, on entend rien". Un évènement assez marquant, pour une première, qui aura au moins aidé l'artiste à apprendre de ses erreurs : "au moins maintenant je suis vacciné" . Autre évènement amusant, s_es parents, présents dans la salle lors de ce même concert et peu habitués à le voir aussi énergique, se sont inquiétés pour sa santé : "Ils croient que je me drogue, tout simplement . Parce que je suis assez mou dans la vraie vie . Et ils me voient à fond dans le truc, ils se disent 'Mais qu'est - ce qu'il a pris ? Qu'est - ce qu'il se passe ?' . "_

"Au début on n'y croit pas du tout"

6 épisodes seront consacrés aux 20 dernières années de l'artiste normand . On apprend d'ailleurs qu'au départ il ne prévoyait pas une tel carrière : "Dans le doc on voit qu'au début on n'y croit pas du tout". Dans un extrait de la série, le rappeur déclare même : "Le rap c'est un truc de jeune, je suis encore jeune, je serai encore jeune 5 ans - 7 ans et puis après je passerai à autre chose". En effet le jeune Aurélien ne se voyait pas faire long feu et anticipait déjà une autre carrière : "Je commençais à bien kiffé mon taff dans l'hôtellerie et je commençais à me renseigné sur les équivalence, j'avais pour projet de partir en chine bosser dans l'hôtellerie" .

On a désormais hâte d'être au 15 octobre pour découvrir encore plus d'anecdotes incroyables sur la carrière d'Orel .