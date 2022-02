Orelsan pourrait décrocher le disque de diamant le plus rapide du rap français

Peu de temps après la sortie de son album "Civilisation", Orelsan touche de près le disque de diamant en un temps record.

Le 19 novembre dernier, l'album Civilisation d'Orelsan voyait le jour . Pulvérisant tous les records dès les précommandes, Orel semble être sur le point réaliser un nouvel exploit en obtenant le disque de diamant le plus rapide du monde .

L'homme de tous les records

Retraçons l'historique exploit de Civilisation ensemble . Après avoir écoulé plus de 30 000 albums en précommande et en 24 heures seulement, Orelsan a battu un premier record détenu par PNL avec le démarrage foudroyant de Civilisation qui s'est vendu à quasiment 100 000 exemplaires en 3 jours. Alors que son retour était un des plus attendus de 2021, Orelsan a continué de plier la concurrence avec son 4ème album solo . En effet, en une semaine, Civilisation s’est vendu à 138 929 exemplaires, obtenant le disque de platine en 7 jours seulement. Une cadence faramineuse imposée par le rappeur qui fait la fierté de Caen. Dès lors, on aurait pu se dire que la hype autour projet allait s'essouffler et pourtant… Un mois après, Orel a décroché le triple disque de platine, du jamais vu dans le rap game français .

Civilisation étant aujourd'hui l'album le plus vendu de 2021 ( pourtant sorti en fin d'année ) , Orelsan pourrait bientôt être désigné comme le Usain Bolt du rap français. En effet, un peu plus de 2 mois après la sortie de son opus, le rappeur touche de très près les 400 000 exemplaires vendus selon la SNEP et pourrait, d'ici fin février, obtenir le disque de diamant ( équivalent de 500 000 ventes ) le plus rapide de l'histoire du rap français.

Un nouveau record qui se promet à Orel très prochainement .