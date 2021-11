Orelsan plie la concurrence avec une première semaine de ventes incroyable

Incroyable, les chiffres de ventes d'Orelsan en première semaine sont tombés, et c'est énorme.

par Team Mouv'

Le retour d'Orelsan était attendu, et les chiffres le prouvent. Avec Civilisation, Orelsan bat le record de l'histoire du streaming en première semaine dans le rap français, et réalise 138 929 ventes en 7 jours. Dans le détail, le rappeur réalise 38 894 ventes en streaming, 3420 en digital et 96 615 en physique.

Avec ce score, le rappeur de Caen bat le record de PNL avec Deux Frères qui avait écoulé 113 214 ventes en une semaine. À titre de comparaison, Orelsan a vendu 3 fois plus d'albums sur la semaine qu'Adèle en France qui sortait le même jour. Et les seuls artistes qui ont réalisé plus que 138.929 ventes en 1ère semaine ces dernières années sont... Johnny Hallyday et Céline Dion.

Une stratégie commerciale réussie

Pour réaliser ce chiffre énorme, Orelsan a mis toute les chances de son côté en réalisant une stratégie commerciale parfaite. Le rappeur a d'abord sorti son documentaire Montre jamais ça à personne, pour faire monter la hype, puis tout s'est emballé avec l'annonce de ses albums physique en proposant 15 éditions limitées différentes de son album. Une stratégie qui lui permet d'obtenir un disque de platine, en seulement une semaine. Enorme !