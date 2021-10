Orelsan, percer dans le rap en étant "Différent"

Après avoir dévoré le docu "Ne montre jamais ça à personne", voici notre focus sur Orelsan.

A l’époque, les baladeurs des amateurs de rap français étaient remplis des CD de Kery James, Booba, Sefyu, LIM, ou Sinik . Il fallait bomber le torse, décrire la dureté de la vie, alerter sur ses conditions . Nous sommes en 2009, en plein milieu de la « crise du disque », bouleversé par Emule . C’est cette même année qu’Orelsan, jeune rappeur de Caen, sort son premier album, Perdu d’avance . « L’époque était au rap hardcore . Orelsan est arrivé avec une contre - proposition », résume parfaitement Oxmo Puccino .

Le black mafioso intervient dans le deuxième épisode de Montre jamais ça à personne, le docu retraçant la carrière d’Orelsan, de 1998 à aujourd’hui . Son petit frère, Clément Cotentin, l’a filmé pendant vingt ans, persuadé qu’il allait percer . Spoiler alert : il ne s’est pas trompé . Aurélien Cotentin a réussi dans le rap, même s’il était différent .

Ce documentaire nous montre l’exemple parfait du fossé qui sépare Orel des autres rappeurs du moment . La scène se passe à Coubertin, une salle de sport parisienne, en 2006 . Ce jour - là, Booba organise un battle entre jeunes rappeurs . Orelsan décide d’y participer, et débarque de Caen en voiture .

Il monte sur scène, commence à rapper, mais se fait rapidement huer par le public . Booba fait la moue, puis un signe qui dit « non » de la main . « Echec total », rembobine Skread, son producteur et compositeur . Ablaye, autre producteur, est mort de rire en se rappelant la scène . Le rappeur rentre chez lui en Normandie, et se dit qu’il va « falloir bosser » pour réussir. Son salut viendra d’ailleurs : Myspace .

Classe moyenne blanche qui s’ennuie

Sur le tout premier réseau social, né en 2003 avant Facebook, le rappeur caennais trouve son style . Il laisse tomber les pantalons baggys qu’il portait au battle de Booba, et assume son côté geek. La preuve en 2008, avec un « Batfreestyle » où il rappe déguisé en Batman. Il se joue même des codes du rap hardcore en détournant le gimmick « G G G - Unit » de 50 Cent, en « J J J Justice League », l’équipe de Batman .

Ces références étaient jusqu’alors quasi - invisibles dans le rap . Mais Orelsan, qui a passé son enfance entre une Super Nintendo et sa collection de mangas, va se les approprier . C’est précisément le moment où il s’assume qu’il trouve son public . Bien aidé par la révolution internet, Orelsan touche un nouveau public : la classe moyenne blanche, qui s’ennuie dans des petites villes . « J’avais l’impression d’être représenté ! », apprécie Kyan Khojandi, créateur de « Bref » et de « Bloqués », la mini - série avec Orelsan et Gringe .

Une fois trouvé le bon filon, c’est dommage de creuser à côté . L’artiste pousse donc le délire jusqu’au bout . Il sera un rappeur « différent » . C’est d’ailleurs un des titres de son premier album Perdu d’avance, publié avoir signé chez la maison de disque Wagram Music . « La crédibilité j’m’en branle, tu peux pas test Aurélien et Guillaume », balance Orelsan à la fin du deuxième couplet . Une manière de rappeler que Gringe ( Guillaume ) et lui ( Aurélien ) viennent de Caen, sont blancs, ne viennent pas d’une cité, ont des codes différents du rap en vogue à l’époque, mais sont tout aussi passionnés par cette musique .

Le paradoxe : c’est aussi lorsqu’il s’assume qu’Orelsan est validé par les autres rappeurs . Même ceux avec une grande crédibilité dans le milieu . Maître Gims et Lefa, membres de la Sexion d’Assaut, le découvrent sur Dailymotion et apprécient le côté novateur . Oxmo Puccino le rencontre pendant un freestyle, et raconte avoir « hurlé » après le 16 mesures d’Orelsan . Sefyu, rappeur hardcore par excellence, le qualifie de « précurseur » . C’est le gros lot. A l’époque, le « sénégalo - ruskov » vient de sortir Molotov 4, énorme tube . « Il était tout en haut du rap », se rappelle Ablaye dans le documentaire .

Une histoire de potes

L’entourage d’Orel est lui aussi « différent » . Ses potes ont eu un rôle énorme dans sa carrière, puisqu’ils l’ont poussé dans son délire, et l’ont toujours soutenu . Son compositeur - producteur, Skread, est décrit comme un « cyborg », quelqu’un « d’antipathique » qui vit uniquement pour sa console MPC . C’est d’ailleurs lui, visionnaire, qui décèle le potentiel d’Orelsan . Il voit en lui un petit génie, et adore l’idée du rappeur qui fait rimer : « J’ai plus d’appétit, 13ème fois d’la semaine qu’je mange des spaghettis . »

Ablaye, son producteur, est aussi complètement déjanté . C’est le seul du groupe qui a grandi dans une cité, à Bagneux, au sud de Paris. « E__n banlieue, ils me comprenaient pas . J’étais dans mon monde déjà . J’écoutais du hard rock, je faisais du skate, et je me promenais avec une poule en laisse dans la cité . Ils me prenaient pour un ouf », se souvient, touchant, le co - fondateur de 7th Magnitude .

Gringe, lui, est un « mélancolique », dépressif, glandeur dans les grandes largeurs . Le succès d’Orelsan va lui permettre d’assumer son côté sensible, que l’on retrouvera au cinéma dans Comment c’est loin, puis dans son album Enfant lune . Tous les quatre ensembles, entre potes, un peu tous mal dans leur peau, ils vont percer et changer le rap français à leur manière .

Après Orelsan, plus facile d’arriver avec un projet différent

Comment ne pas reconnaître des fils spirituels d’Orelsan aujourd’hui ? Sans verser dans le cliché journalistique de la comparaison à tort et à travers, il a ouvert la voie à des rappeurs sensibles, un peu à côté de la plaque, mais excellents devant le micro . A titre d’exemple, on peut citer Vald, Laylow ou Isha pour leur sincérité .

Vald rejette d’emblée cette comparaison . En 2014, au tout début de sa carrière, il répondait d’ailleurs à Genono, qui l’interrogeait sur les comparaisons insistantes avec Orelsan . Réponse : « C’est toujours mieux qu’on m’écoute en se disant : « C’est un peu comme du Orelsan », plutôt qu’on m’écoute pas . Mais j’ai jamais fait du Orelsan, donc j’ai même pas l’impression de devoir m’en détacher . J’ai un phrasé particulier qu’il n’a pas, et il a un phrasé particulier que je n’ai pas__ . »

Pourtant, sans parler des ressemblances dans le style musical, une fois qu’Orelsan avait réussi dans le rap, il est devenu plus facile de proposer un projet avec des codes complètement différents .

Ce n’est pas si farfelu d’observer des points communs entre deux morceaux à mourir de rire, qui n’ont ni queue ni tête : Dors dans le métro, d’Orelsan et Gringe, et Poisson, de Vald . Dans le premier titre, Gringe raconte l’histoire d’un SDF alcoolisé dans le métro avant que sa conscience, symbolisée par une voix autotunée d’Orelsan, n’intervienne . Dans le deuxième, Vald répète pendant tout un morceau ces deux seules phrases : « Je suis un poisson dans l’océan, et j’aime les algues » .

Laylow, lui, ne se décrit pas comme « différent » à l’image d’Orelsan . Il choisit plutôt le mot « spécial », et en a fait un excellent titre, dans son dernier album L’étrange histoire de Mr . Anderson . Il possède aussi un bagage geek, bercé par l’intelligence artificielle et la saga Matrix, qu’il utilise dans son album Trinity .

Isha, lui, est un cas un peu plus particulier, puisqu’il a commencé le rap en même temps qu’Orelsan . A l’époque, il s’appelle Psmaker, et sort un premier album en 2008 . S’ensuit alors une longue pause, puis il revient en 2017 avec un nouveau blaze, Isha, son vrai prénom . Dans sa trilogie La vie augmente, il développe une écriture très personnelle . « Ma musique vient du fond du cœur », écrit le Belge .

Tout attribuer à Orelsan est peut - être ( un peu ) exagéré . Ce n’est pas uniquement le Caennais qui a permis à une génération de rappeur « différents » d’émerger . C’est peut - être aussi grâce aux réseaux sociaux et plateformes de streaming que des geeks, des sentimentaux, des écorchés vifs, ont pu débarquer dans le rap français . Cela a permis de court - circuiter les grandes maisons de disques et médias traditionnels, qui donnaient surtout de la visibilité aux rappeurs suivant les normes en vigueur .

Ce n’est pas un hasard si Orelsan a d’abord percé sur Myspace, grâce à de petites vidéos de son quotidien . Dans le documentaire Montre jamais ça à personne, on voit ces images d’archives, où il se filme dans l’hôtel où il travaille et raconte sa vie de rappeur débutant . Un quotidien de monsieur tout le monde ( bien différent des codes du rap d'avant ) qui a plu . Et qui a certainement permis de changer le rap français .