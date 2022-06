Orelsan : on sait quand sortira la suite du docu "Montre jamais ça à personne"

La deuxième partie du documentaire d'Orelsan, "Montre jamais ça à personne", est annoncée pour octobre.

C'était l'événement de l'automne dernier : Orelsan a fait le buzz en sortant son documentaire *Montre Jamais ça à personne,* retraçant son parcours.

Depuis, à la grande surprise des fans, le rappeur de Caen a annoncé une deuxième partie pour sa série. Si l'on ne sait pas encore de quoi il s'agira exactement dans la suite de ce format, Orel vient cependant de révéler la date de sortie du projet. Au festival Inversion à Lyon, l'auteur de La Fête est Finie a en effet annoncé que la partie 2 de son biopic sortira en octobre 2022.

L'automne s'annonce chargé pour Orel

De quoi faire frémir les fans, qui avaient fortement apprécié le premier volet de ce documentaire atypique, entièrement filmé par le frère du rappeur. Dans cette suite, on peut rêver voir un autre aspect de la carrière d'Orel, comme par exemple ses derniers gros concerts ainsi que sa tournée des festivals... à moins que le musicien choisisse de nous surprendre et de partir vers une toute autre direction.

Quoi qu'il en soit, c'est une grosse nouvelle pour la (très large) fanbase d'Orel : en 2021, la sortie de la série avait précédé celle de l'album Civilisation d'Orelsan, permettant au Caennais de réaliser des scores impressionnants dans ses ventes. La partie 2 de la série pourrait donc annoncer un nouveau gros projet du rappeur, et les plus optimistes en rêvent déjà.

Bref, Orelsan sera bel et bien là pour la rentrée 2022, et risque de nous séduire à nouveau avec ses oeuvres toujours plus réussies les unes que les autres.