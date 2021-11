Orelsan nous fait visiter l'usine de CD de son nouvel album

À l'approche de "Civilisation" qui sortira le 19 novembre, Orelsan nous emmène dans l'usine de production de son CD.

par Team Mouv'

Pour son nouvel album, Orelsan a accordé beaucoup d'importance à la version physique de son opus. Civilisation est composée de 15 rondelles de CD différentes, avec un design propre à chaque track de l'album. Et alors que les précommandes ont explosé et que le site web a crashé, Orel nous fait visiter cette fois l'usine dans laquelle les versions physiques sont produites.

L’aventure magique de l’usine à disque

Orel a eu la bonne idée de se rendre dans l'usine de production du CD, pour voir le processus de création. Accompagné d'Ablaye, Skread et Clément le frère d'Orel, on découvre les différentes étapes nécessaires pour produire les éditions physiques.

Pendant son passage, Orel en a profité pour faire quelques dédicaces aux employés de l'usine, et a même signé un CD random, qui est reparti avec les autres disques. Un beau cadeau pour celui qui tombera dessus.

En plus du passage dans l'usine à disque, on assiste aussi aux signatures de l'édition physique de La Quête, d'abord limité à 500 exemplaires et finalement à 2500, une véritable course contre la montre relevé en un temps record (ou pas?). On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix