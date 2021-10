Orelsan : "Montre jamais ça à personne" le docu sur sa carrière est disponible

Le docu retraçant la carrière d'Orelsan, "Montre jamais ça à personne", est désormais disponible.

par Team Mouv'

Ça y est le documentaire sur Orelsan est enfin disponible sur Prime Vidéo ! Une super nouvelle pour les fans du rappeur et de musique qui pourront découvrir de l'intérieur une des figures phare du rap game .

Orelsan de l'intérieur

Teasé depuis mars 2021 la série a pour objectif de retracer la carrière du rappeur caennais, de ces premiers concerts à maintenant . 20 années de sa vie filmées par son petit frère Clément Cotentin qui souhaitait au départ simplement "trainer avec ses potes" .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le documentaire est divisé en six épisodes remplis d'anecdotes sur Orelsan et ses proches Gringe, Skread et Ablaye . Comme celle de son premier concert raté à cause d'un micro non allumé ou encore celle de sa mamie qui avait peur qu’il aille en prison suite au morceau Sale p * te. Et finalement alors que l'artiste normand a récemment déclaré _"Dans le doc on voit qu'au début on n'y croit pas du tout"_plus de 3 000 heures de rush ont été filmées .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Déjà sur la suite

Alors que le JDD a dévoilé que le prochain projet d'Orel sortait "dans les semaines à venir", de nouvelles rumeurs viennent entourer le retour de l'auteur de Basique. En effet certains internautes annoncent que Montre jamais ça à personne aura une suite consacrée à l'élaboration du quatrième et prochain album du rappeur . Pour l'instant rien n'est officiel mais une chose est sûre, la première phase du retour d'Orelsan est bel et bien lancée avec cette série . Prochaines étapes : le nouvel album et la tournée .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix