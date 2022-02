Orelsan : le kebab "Magic Beau Gosse" fait encore le buzz après son concert à Caen

Le kebab préféré d'Orelsan est devenu le nouveau rendez-vous des fans du rappeurs, qui l'ont pris d'assaut après son concert.

Une punchline aura suffi à Orelsan pour rendre célèbre son kebab, le Magic Beau Gosse, où ses fans se sont rendus en masse après son concert à Caen.

La tournée d'Orelsan a commencé mardi 22 février avec un concert qui a enflammé son audience. Après le succès de Civilisation, son album qui a explosé tous les records, obtenant un triple platine en un mois, le rappeur qui a également rafflé les Victoires de la Musique a commencé sa tournée ce mardi 22 février. Et le lieu n'était pas choisi au hasard : au Zénith de Caen, Orelsan était acclamé comme dans son royaume.

Rendez-vous au Magic Beau Gosse

Et si Orel est bel et bien l'idole des Caennais, à tel point que des visites guidées en son hommage son organisées dans la ville, c'est parce qu'il leur rend bien : amoureux de sa ville, il lui rend de nombreux hommages aussi bien dans ses morceaux qu'en interview. Sur *Civilisation,* notamment, un de ses titres n'est pas passé inaperçu : dans *Du Propre, Orelsan fait une référence à son kebab préféré à Caen, et en particulier **sa sauce Magic Beau Gosse: "C'est pour ma ville, sauce Magic Beau Gosse".***

Suite au succès de l'album, le fameux kebab a bénéficié d'une visibilité et d'une popularité montante, recevant la visite des médias et des fans curieux. Mais c'est surtout après le concert du 22 février que l'influence d'Orelsan sur la fréquentation du maintenant célèbre Magic Beau Gosse s'est faite ressentir : le restaurant a en effet été photographié débordant de monde juste après le concert d'Orelsan.

Et en même temps, quoi de mieux que le kebab préféré d'Orel pour se remplir le bide après son concert ?