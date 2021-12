Orelsan : le kebab Magic beau gosse connaît une hausse de fréquentation de 30%

Depuis la sortie de la chanson "Du propre" d'Orelsan avec une dédicace pour le kebab Magic beau gosse, le restaurant est passé dans une nouvelle dimension.

par Team Mouv'

Après la sortie du titre Du Propre, sur l'album Civilisation d'Orelsan, les perspectives du kebab Magic beau gosse de Caen ont complètement changé. Pour rappel, dans ce banger de l'album, Orel lâche : "Cinq heures du mat sur le port, un dernier shot. C’est pour ma ville, sauce Magic beau gosse." Une phrase qui n'est pas passée inaperçue, comme l'affirment les gérants du restaurant pour Ouest France.

C’est fou, trois clients sur quatre nous parlent de la chanson. Orelsan est passé le jour même de la sortie de l’album. Nos réseaux sociaux se sont enflammés.

Une hausse de la fréquentation grâce à la chanson

Ahmad, le deuxième d’une fratrie de trois frères, précise même que la fréquentation du lieu a explosé suite à la sortie de cette chanson : "La fréquentation a fait un bond de 30 %. Le jour de la sortie, nos portables ont craqué tellement on avait de messages, mes frères et moi."

Et les choses devraient aller encore plus loin. Selon nos confrères de Ouest France, Orelsan envisagerait même de rendre un hommage supplémentaire au kebab en l'intégrant sur une ligne de vêtements et dans un futur clip...

