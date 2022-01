Orelsan : le joli conte de Noël d'une jeune fan qui voulait sa dédicace

La fan d'Orelsan dont le père avait tout fait pour obtenir une dédicace vient de recevoir un beau cadeau de la part du rappeur.

par Team Mouv'

On vous en avait déjà parlé en décembre 2021, et l'histoire a une suite : la jeune fan d'Orelsan, qui rêvait d'un album dédicacé par le rappeur de L'Odeur de l'Essence, vient de voir son souhait réalisé .

C'est un joli conte de Noël, qui commence par un petit raté : le papa de Margot, jeune fan caennaise d'Orelsan, voulait à tout prix faire plaisir à sa fille . Il a donc demandé à un de ses amis, Mathias, d'aller faire dédicacer le vinyle de sa fille, en échange de sa "reconnaissance éternelle" . L'ami en question prend la mission à cœur, fait plusieurs heures de queue pour obtenir une dédicace de l'artiste, et en profite pour écouter l'album, dont il tombe amoureux . Malheureusement, trop de personnes sont présentes à l'événement, et Mathias repart bredouille .

Un conte de Noël à la sauce Orelsan

Mais certaines personnes ne sont pas du genre à laisser tomber aussi aisément . Ayant fait une promesse à son ami, Mathias décide d'aller jusqu'au bout. Ni une, ni deux, il coud une cape, crée des masques, et produit avec son jeune fils un clip inspiré de celui de L'Odeur de L'essence, retournant sur les lieux utilisés dans le clip. Il poste, en parallèle, le CD vierge de toute dédicace et l'envoie à Orelsan, sans y croire réellement .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Or, l'histoire se termine de la plus belle des façons : selon le Dauphiné Libéré, qui a pu interviewer le papa de la jeune fille, Orelsan a été interpellé par les efforts impressionnants déployés par ses fans . Celui - ci a retrouvé son CD, renvoyé par le rappeur, mais cette fois - ci dédicacé : Orelsan a répondu à sa demande . Le papa semble comblé, déclarant que "Orel a l'admiration de tout mon clan, ma fille Margot en tête", et les followers aussi : nombreux ont été ceux qui ont suivi cette histoire, et se sont réjouis de son issue heureuse .

Un beau geste pour celui qui vient d'être nommé aux Victoires de la Musique, et qui est sans doute sur - sollicité, mais dont la grandeur d'âme n'a jamais été mise en doute .