Orelsan lâche son tant attendu 4ème album "Civilisation" feat Gringe, The Neptunes et Skread

Ça y est, Orelsan est de retour avec un nouvel album intitulé "Civilisation".

par Team Mouv'

Voilà exactement 1490 jours que les fans d'Orelsan attendent un nouvel album de leur rappeur préféré. Ce vendredi 19 novembre, il signe son grand retour avec un projet intitulé Civilisation parfaitement teasé à la fin du documentaire sur sa vie, réalisé par son frère Clément.

Une équipe fidèle autour d'Orel

Sans doute épuisé par l'engouement autour de La Fête est finie et sa grosse tournée en 2017 et 2018, Orel a fait un petit break pour se ressourcer. Connu pour être un acharné de travail, le rappeur normand n'a finalement pas trop chômé pendant ses 4 ans d'absence : un documentaire de 6 épisodes réalisé par son premier fan : son petit frère, et donc un album comme on l'espérait tous. Comme depuis ses débuts, Orelsan reste fidèle à ses potes, car clairement on ne change pas une équipe qui gagne : Skread et Ablaye sont toujours là... Clément filme ce qui se passe en studio, et Gringe son acolyte de longue date est réapparu pour faire un feat en mode Casseurs Flowters.

L'album est composé de 15 titres et vous pouvez l'écouter maintenant. Le premier extrait L'odeur de l'essence nous a mis une bonne claque dans la gueule. Bonne écoute :

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Bref, vous l'aurez compris : tout est réuni pour que la fête continue même si clairement les sujets abordés sont pour la plupart beaucoup plus sérieux qu'avant : écologie, crise, critique de la société... Oui, Orel a vieilli, mais pas son rap, qui évolue et se bonifie au fil des années.