Orelsan et son frère se challengent dans un quizz de punchlines

Orelsan et son frère Clément ont participé à un défi de punchlines.

Est - ce que Aurélien, aka Orelsan, et son frère Clément se connaissent vraiment sur le bout des doigts ? Réponse grâce à un défi organisé par Le Parisien .

Orelsan est sous le feu des projecteurs : avec le documentaire tourné par son frère en son honneur, l'annonce de la sortie prochaine d'un album et l'engouement autour des multiples éditions du disque, l'artiste a frappé un grand coup, et c'est réussi, puisqu'il aurait déjà vendu plus de 30 000 copies de son disque avant même qu'il soit sorti . L'occasion pour Aurel et son frère de participer à plein d'émissions pour promouvoir les différents projets du rappeur de La Fête est Finie.

Aurélien et Clément en tête à tête

A cette occasion, Le Parisien a invité les deux frères à jouer à un jeu de punchlines. Le but est simple : Clément tire un papier, et doit deviner si les paroles écrites dessus ont été écrites par Orelsan . Entre des extraits de Diam's, Gringe ou encore Hatik, Clément repère papier après papier quels mots sont ceux de son frère, et c'est assez touchant .

Orelsan le dit lui - même : "Clem est meilleur que moi, il connaît mieux mes paroles que moi" . Et c'est vrai, puisque le petit frère de la célébrité fait un sans faute, et prouve ainsi sa connaissance impressionnante du rap mais aussi de la discographie d'Orel . Pour résumer avec les mots de ce dernier : "il a fait son taff de journaliste", mais également le travail d'un homme fasciné par son frère et grand passionné de musique .

Une séquence qui montre le respect profond et la fusion entre les deux frères, grâce auxquels le documentaire est si réussi . Et on en redemande .