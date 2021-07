Orelsan et Ninho dévoilent les coulisses de l'enregistrement de "Millions"

La connexion entre les deux rappeurs Orelsan et Ninho s'est faite en studio dans la joie et la bonne humeur.

Les deux artistes Ninho et Orelsan ont dévoilé le 17 juin 2021 le visuel de leur collaboration Millions qui sera dispo sur la compilation No Limit . Le clip réalise déjà plus de cinq millions de vues sur YouTube .

Les coulisses du morceau

Dans le visuel réalisé par Gregory Ohrel, on a le droit à un Orel et un Ni déchaînés comme jamais en plein paysages urbains à couper le souffle . sur le morceau c'est simple, ces deux poids lourds du rap game parlent du revers de la médaille d'être dans le succès . Une ambiance, même lus un délire que les deux rappeurs ont bien développé en studio d'enregistrement .

En effet, une vidéo des coulisses de l'enregistrement du morceau en studio a été dévoilée et on y avoit Orelsan et Ninho plus chauds que jamais, travailler dans la joie et dans la bonne humeur :

Pour Orelsan, le morceau est résumé ainsi :

Le thème c'est un peu laissez nous tranquilles quoi

Et pour Ninho c'est :

Ceci n'est pas un jeu, c'est de l'art bordel