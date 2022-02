Orelsan enflamme Caen pour le début de sa tournée

Le premier concert de la tournée d'Orelsan a fait fureur au Zénith de Caen.

par Team Mouv'

C'est parti : la tournée d'Orelsan a commencé hier mardi 22 février, avec un concert au Zénith de Caen qui a enflammé son audience.

Orelsan règne sur Caen, qui l'a accueilli comme un roi. Alors que son album Civilisation a explosé tous les records, obtenant un triple platine en un mois, le rappeur gagnant des Victoires de la Musique a commencé sa tournée ce mardi 22 février, après un retard pris à cause des mesures sanitaires.

Cette tournée magistrale avait été annoncée en octobre. Le caennais expliquait alors qu'il avait travaillé depuis plus d'un an et demi sur ce live, aboutissement d'une année 2021 extrêmement chargée pour Orel, qui a également sorti cet automne son documentaire Montre jamais ça à personne.

"Commencer ici à Caen, c'est tout un symbole, j'attendais ce jour depuis deux ans"

Et si le rappeur du Chant des Sirènes va faie un tour de France et ira également en Belgique, avec notamment 4 dates à l'AccorHotels Arena de Paris, il a choisi sa ville natale, Caen, pour entamer son retour sur scène. Un retour qui s'est apparemment extrêmement bien passé, puisque le Zénith de Caen était en feu hier soir. Selon France Bleu, Orelsan a répété plusieurs fois sa fierté de jouer devant son public caennais, avec en tout 7000 spectateurs présents : "Commencer ici à Caen, c'est tout un symbole, j'attendais ce jour depuis deux ans".

Sur place, des fans de tous les coins de la France : interviewés par France Bleu, Paul et Andréa,racontent : "On sent qu'il a pris une autre dimension. C'est difficile à expliquer, on sent qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. On se donne pour lui, mais il nous le rend bien". Nos confrères confirment : "un concert époustouflant, tant par la qualité visuelle des décors, l'inventivité de Skread, le talent des musiciens et surtout sa performance vocale".

Une soirée qui annonce donc une tournée brûlante pour Orelsan, qui n'est qu'au début de sa conquête de la francophonie. Et pour les Caennais qui auraient loupé l'occasion, rassurez-vous : Orel sera de retour le 28 avril au Zénith de Caen (mais le concert affichant complet, il faudra se battre pour dégoter des tickets).