Orelsan ému par une reprise de “La Quête” par Son Goku

Orelsan a eu le droit à une belle surprise, avec une reprise de son morceau "La Quête" par la voix de Son Goku.

par Team Mouv'

Avec une surprise pareille, c'était sûr qu'Orelsan allait être ému. Fan de manga, le rappeur n'a pas pu cacher son émotion, lorsque Radio Contact lui a concocté cette surprise.

Dans le cadre de la promotion de son album Civilisation, le rappeur est passé chez Radio Contact et a eu le droit à une reprise de son morceau La Quête, par la voix française de Son Goku. L'équipe est entré en contact avec Brigitte Lecordier, qui est l'actrice qui double la voix du personnage enfant.

Ça me met vraiment une émotion de ouf

En découvrant les images de cette drôle de reprise, qui colle parfaitement avec les paroles du morceau, Orel' ne peut pas se retenir : "C’est trop bien. Ça me met vraiment une émotion de ouf, ça défonce." La surprise est plus que réussie et le résultat est vraiment bien réalisé.

Civilisation déjà triple platine

Avec son nouvel album, Orelsan explose tous les compteurs et s'inscrit comme le poids lourd commercial du rap français. Sorti le 19 novembre dernier, le projet tape des scores démentiels et le triple platine : 300 000 ventes en seulement un mois. Personne n'a fait mieux dans le rap français, seuls Johnny Hallyday et Céline Dion ont fait mieux en France, ces dernières années. Impressionnant.