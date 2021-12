Orelsan dévoile le merchandising “Civilisation”

Orelsan lance une collection autour de son dernier album "Civilisation".

par Team Mouv'

Orelsan continu de régaler ses fans. Deux semaines après la sortie de son album, le rappeur envoie le merch autour de Civilisation.

Orelsan régale

Après les 15 éditions limitées de son dernier projet, la sortie d'une série documentaire ou encore l'annonce de 5 AccorHotel Arena, Orelsan enchaîne avec la sortie du merchandising autour de Civilisation. Un peu plus d'une semaine après avoir annoncé une collaboration Avnier x Civilisation Crew, le rappeur de Caen balance une série de vêtements, cette fois-ci uniquement à l'effigie de son nouvel album.

On pourra y retrouver des T-shirts avec les fameuses 15 éditions inédites, les dates de la tournée ou encore le logo du drapeau de Civilisation. En plus de ces différents T-shirts aux multiples couleurs, le site propose des bonnets rouges et noirs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec ce merch, Orelsan compte bien faire plaisir à ses fans, eux qui l'on bien soutenu lorsque l'on sait que l'auteur de L'odeur de l'essence a vendu 138 929 exemplaires lors de sa première semaine.