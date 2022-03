OrelSan dévoile le making-of de l'incroyable clip "La Quête"

Le réalisateur Victor Haegelin, vient de livrer le making-of du clip "La Quête".

par Team Mouv'

Après L'odeur de l'essence, et Jour meilleur, Orelsan a dévoilé le visuel de La Quête, un super clip, entièrement réalisé en pâte à modeler qui cumule plus de 5 millions de vues sur YouTube. Dans celui-ci, tous les lyrics du rappeur prennent vie, et cela fait écho à la première phrase de la chanson : "Rien peut me ramener, plus en arrière que l'odeur d’la pâte à modeler".

Et pour réaliser cette prouesse, Orelsan s'est entouré de professionnels, notamment du réalisateur Victor Haegelin, et de la boîte de production WIZZ. Derrière ce clip de 4 minutes, il y a un énorme travail, qui vient d'être dévoilé avec un making-of d'un peu plus de 8 minutes. On comprend alors comment le visuel a été travaillé, et les coulisses d'un tournage qui avait l'air bon enfant. On découvre aussi la minutie d'une telle réalisation et la complexité pour que les enchaînements soient les plus réalistes possibles.

La vidéo du making-of est disponible ci-dessous.

