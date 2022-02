Orelsan : des visites guidées de Caen sur les pas du rappeur vont être organisées

"Caen à la sauce Orelsan" c'est le nom des nouvelles visites guidées de la ville de coeur d'Orel, retraçant la vie du rappeur.

par Team Mouv'

Il fait inévitablement la fierté de la ville de Caen où il a grandi . Après le succès de son dernier album Civilisation, Orelsan obtient une nouvelle consécration puisque des visites guidées de sa ville de coeur vont être organisées en son honneur .

Caen à la sauce Orelsan

Alors qu’il sortait son 4ème album Civilisation le 19 novembre dernier, Orelsan a pour le moins rayonné en pulvérisant les scores de ventes de l'année 2021 . Alors qu'il est toujours présent quand il s'agit de représenter Caen à travers ses textes, ses clips et même son film, la ville tient à le lui rendre comme il se doit. Après avoir réalisé une fresque à son effigie sur la presqu'île de la ville, c'est maintenant des visites guidées retraçant le parcours du rappeur qui vont pouvoir voir le jour .

En effet, comme le rapporte Ouest France, Romain Desclos, guide conférencier, est à l'origine de l'initiative et sera l'hôte de ces visites . Dans le but de retracer le parcours d'Orel au sein de Caen, la visite marquera des points d'arrêts dans les lieux emblématiques de son histoire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le parcours de deux heures rendra hommage au phénomène national mais surtout local, une idée qui devrait sans l'ombre d'un doute, attirer encore plus de touristes et de fans du rappeur sur ses terres . Comme le déclare Romain Desclos "En partant d’Orelsan, on change l’image de la visite guidée, on détourne un peu les choses et c’est plus attirant" .

Mettant à l'honneur les lieux chères au cœur d'Orelsan, la parcours passera par son collège et finira inévitablement par une visite du fameux kebab Sauce Magic Beau Gosse, qui a vu son chiffre d'affaires exploser grâce au morceau Du Propre : "Le point de rendez - vous pour le début de la visite est sur la place de la Résistance, devant la statue de Jeanne d’Arc . On se dirige ensuite vers le collège Henri - Brunet, sur le port et devant le Cargö, là où il a fait ses premiers concerts . * Comme on finit par le kebab, ça peut être l’occasion d’aller goûter la sauce Magic Beau Gosse".

Aujourd'hui adulé plus que jamais dans toute la France, l'enfant du Calvados n'en finit pas d'être chéri par les habitants de Caen .