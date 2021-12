Orelsan décroche le triple disque de platine avec "Civilisation" en seulement 1 mois

Du jamais vu dans le rap français, Orelsan est certifié triple disque de platine en un mois.

par Orelsan

Jusqu'où va aller Orelsan avec son 4ème album solo Civilisation ? Sorti le 19 novembre dernier, le projet tape des scores démentiels et le triple platine : 300 000 ventes, est déjà validé.

Du jamais vu dans le rap français

Sa recette ? Vous commencez par la diffusion du documentaire réalisé par son frère quelques semaines avant l'album, pour faire découvrir à ses fans et aux autres sa vie, sa carrière. Ensuite, vous tentez un pari, en lançant des CDs en physique collector en 2021... pour la précommande, qui se sont vendus comme des petits pains : 96 000 ventes en première semaine. Vous rajoutez un clip choc l'Odeur de l'essence pour mettre une claque à des millions de personnes. Et puis vous ajoutez l'élément principal : un très bon album aux sonorités variées, qui prouve encore une fois qu'Orel évolue à chaque projet. Vous vous retrouvez donc avec un cocktail explosif qui permet au rappeur normand de décrocher le triple disque de platine en seulement 1 mois. Personne n'a fait mieux dans le rap français, seuls Johnny Halliday et Céline Dion ont fait mieux en France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La prochaine étape ? Le disque de diamant : 500 00 ventes qui devrait tomber, dès le mois de février 2022 vu la cadence infernale imposée par Orel.