Orelsan de retour en studio avec Skread !

Dans une nouvelle photo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir Orelsan de retour en studio.

par Team Mouv'

C'est la bonne nouvelle du week - end : Orelsan est de retour en studio. C'est le compte officiel de sa marque de vêtements Avnier qui a partagé le cliché . Sur celui - ci, on peut voir Orel avec son acolyte Skread, en studio, en train de bosser .

Cette photo arrive à un moment où les rumeurs vont bon train concernant un nouvel album d'Orelsan . En effet, selon les informations de Télérama, un album serait prévu entre septembre et novembre, plus de trois ans après la sortie de La fête est finie. De plus, Orelsan a repris une activité sur YouTube : chaque jour il repartage ses anciens clips en apportant une anecdote pour chacun d'entre eux . Une activité qui n'est pas anodine, selon les fans de l'artiste .

Il faudra encore être un peu patient, mais le retour d'Orelsan n'a jamais semblé aussi proche !

