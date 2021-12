Orelsan de retour en 1999 pour le teaser du clip de "Jour meilleur"

Orelsan a balancé un mystérieux teaser pour le clip de "Jour meilleur".

par Team Mouv'

Couronné de succès ces derniers jours grâce à la sortie de son dernier album Civilisation : double platine en 3 semaines, un record dans le rap, Orelsan a envie de continuer à régaler sa fan base avec des clips, des vinyles etc.

Après le clip choc L'odeur de l'essence, le rappeur caennais devrait sortir le clip de Jour Meilleur, un morceau touchant dans lequel il s'adresse aux personnes (un ami ?) qui broient du noir et qui vont mal en tenant de leur redonner le sourire. Comme souvent, Orel vise juste avec ses textes et a sans doute réussit à réconforter certains auditeurs, perdus dans la vie... et qui ont besoin d'ondes positives.

Retour à ses débuts

Mais revenons, au visuel, Orelsan a lâché un teaser un peu mystérieux dans lequel on le voit avec son look "avant d'être connu" : crane rasé (bon là, il a une capuche), gros baggy etc... La vidéo date du 15 décembre 1999, une époque où Orel commençait le rap, il n'avait que 17 ans. On le voit chanter le refrain de Jour Meilleur, étrange non ? En fait on imagine que lui et son équipe, ont simplement utilisé le deepfake ou hypertrucage, pour rajouter un visage de l'époque sur son corps ainsi que l'audio du morceau et qu'il a tourné avec des vêtements à l'ancienne. En tout cas, le résultat est plutôt réussi et on a hâte de se replonger dans l'univers d'Orel à ses débuts.

Le clip devrait essentiellement se passer à Caen car Orelsan avait annoncé avoir tourné un clip dans sa ville, le jour de la sortie de Civilisation : le 19 novembre 2021.