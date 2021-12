Orelsan, Damso, PLK... s'invitent à l'affiche du festival Solidays

Le line-up des Solidays commence à se dévoiler, avec Orelsan, Damso et PLK, entre autres.

C'est l'hiver, les boîtes de nuit sont fermées et tout le monde reste sous sa couette le samedi soir, mais on peut déjà rêver à l'été prochain : Solidays vient d'annoncer les premiers noms de son line-up.

Après plusieurs annonces d'artistes et de festivals quant aux lives qui nous attendent pour l'été 2022, c'est Solidays qui vient dévoiler les premiers noms de musiciens présents à sa prochaine édition. Et au rendez-vous, on retrouve des grands noms du rap : Orelsan sera présent, ainsi que Damso, mais également PLK.

Gros programme pour l'édition 2022 !

Un line-up qui doit encore s'enrichir, mais qui est déjà bien chargé : aux côtés des trois rappeurs, on retrouvera Mathieu Chedid, les Black Eyed Peas, Boris Brejcha, Feu Chatterton ou encore Suzane. Une belle sélection pour, on l'espère, une édition moins perturbée que les précédentes par le covid.

L'annonce de Solidays vient s'ajouter à de nombreux line-up déjà dévoilé par les festivals, comme les Ardentes qui a notamment annoncé PNL ou encore Ninho. Orelsan a également annoncé sa tournée, qui aura lieu au premier semestre 2022; mais il n'est pas le seul : SCH a fait de même, ou encore Stromae, qui sera présent à bon nombre de festivals l'été prochain. Dernièrement, les Francofolies avaient également dévoilé le programme de l'édition 2022.

Bref, l'année 2022 en concerts commence à se dessiner. De quoi nous faire rêver un peu à un temps plus doux, où l'on est bercé par l'ambiance des festivals et les jours qui s'allongent... Et, en attendant, la billetterie de Solidays ouvre dans 6 jours.