Orelsan, Damso et Nekfeu réunis sur un énorme mashup

PNL Word nous régale une nouvelle fois avec un nouveau mashup d'Orelsan, Damso et Nekfeu.

Orelsan x Damso = Rêves bizarres, Nekfeu x Damso = Tricheur et Orelsan x Nekfeu = Zone, mais cette fois-ci les trois artistes sont réunis sur le même titre grâce aux merveilles de la technologie et de l'ingéniosité d'un internaute.

PNL World ne s'arrête pas

En effet, PNL World, qu'on ne présente plus, a envoyé ce samedi 27 novembre un nouveau mashup dans lequel il entremêle cette fois ci Orelsan, Nekfeu et Damso. Pour cette nouvelle performance le beatmaker de 23 ans basé à Bordeaux, a décidé de s'appuyer sur le morceau Civilisation du rappeur de Caen, le titre COEUR EN MIETTES de Dems et un couplet de Cheum du Fenek.

Pour ce qui est de l'instru, PNL World nous propose une sonorité plutôt sombre, avec des effets de voix pitchées et des notes de piano qui nous plongent dans une ambiance mélancolique. En plus de ce superbe travail de mix le jeune artiste bordelais nous envoie un super visuel reprenant des séquences de pas moins de 18 clips pour un rendu qui colle parfaitement à la musicalité du titre.

Après Jorja Smith feat. Nekfeu, PNL feat. Daft Punk, Freeze Corleone feat. Angèle, Ziak feat. Freeze Corleone, Ninho et Gazo ou encore SCH x Damso, PNL World revient donc avec un nouveau mashup superbement exécuté.