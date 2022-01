Orelsan, Damso et Gazo aperçus ensemble en studio

Surprise : Gazo, Damso et Orelsan se sont réunis en studio pour bosser ensemble.

par Team Mouv'

C'est une réunion à laquelle personne ne s'attendait, et pourtant tout le monde s'en est aussitôt réjoui : Orelsan, Damso et Gazo ont été vus en studio ensemble, laissant rêver les fans à un possible featuring.

Trois styles différents, mais que l'on imagine déjà se mêler harmonieusement : Orelsan, Damso et Gazo ont apparemment bossé ensemble en studio ce 24 janvier, et ne se sont pas privés de partager l'info avec leurs fans. Sur les réseaux, les trois rappeurs ont donc balancé plusieurs vidéos où l'on peut les observer en train de poser ensemble. Sur une des vidéos, on voit même le trio s'enjailler sur Ipséité de Damso.

Une collab qui pourrait être très lourde

Si aucun featuring n'a été officiellement annoncé, cette rencontre fait événement sur les réseaux : les fans s'imaginent déjà écouter un featuring entre les trois potes, qui n'ont jamais caché leur admiration les uns pour les autres : Orelsan, récemment, disait compter Gazo parmi ses artistes français favoris, disant au Parisien qu'il "adore Gazo", et il a collaboré avec Damso sur Rêves Bizarres en 2018, témoignant de le respect mutuel et de leur habileté à travailler ensemble.

Ça s'ambiance sur Ipséité de Damso :

Une collaboration qui pourrait faire des étincelles, tant les styles des trois rappeurs sont différents, mais complémentaires : alors qu'Orelsan propose un rap sociétal et politique, Damso offre un regard en hauteur et mélodieux, tandis que Gazo est un des emblèmes actuels de la drill en France. La rencontre des trois rappeurs aux univers variés pourrait bien leur permettre d'accoucher d'un des gros tubes de l'année 2022.

Si, pour l'instant, aucune information n'a été donnée, tous les espoirs sont permis : on sait que, souvent, quand plusieurs rappeurs se retrouvent en studio, une surprise suit généralement dans les mois à venir...