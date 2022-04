Orelsan : "Civilisation" est disque de diamant en seulement 161 jours

Orelsan explose un nouveau record et décroche le disque de diamant le plus rapide de l'histoire du rap français.

par Team Mouv'

Orelsan continue d'affoler le rap français avec son album Civilisation. Ce vendredi 29 avril, le disque franchit le cap des 500 000 ventes et décroche un disque de diamant. Il s'agit du diamant le plus vite obtenu pour un rappeur français, en 5 mois et 10 jours seulement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une réussite commerciale exceptionnelle

Il est le premier rappeur à décrocher un disque de diamant aussi rapidement, et depuis la sortie de son album le 19 novembre 2021, les chiffres d'Orel' sont impressionnants. Civilisation est le projet le plus vendu de l'année 2021, malgré une sortie en fin d'année.

Et sur l'historique, les chiffres sont immenses : il a écoulé 30 000 albums en précommande en seulement 24h. L'album a réalisé une première semaine à 138 000 ventes, et Civilisation a été couronné d'un disque de platine en seulement 7 jours. Un mois plus tard, le rappeur de Caen a décroché un triple disque platine. Rien que ça...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix