Orelsan : chambré pour son look, il répond avec humour

Un Orelsan plein d'autodérision.

par Team Mouv'

Aperçu sur une photo avec un "nouveau" look sur le tournage de son clip avec Ninho, qui vient d'être dévoilé, Orelsan avait beaucoup fait réagir les internautes .

D'abord, parce qu'Orel s'était fait hyper discret depuis de long mois. . . et que les fans en avaient un peu marre de ne pas entendre de nouveau morceau de leur rappeur préféré . Mais aussi parce que le rappeur caennais, a poussé à fond son délire de cheveux longs . Sans pitié les internautes, l'avaient gentiment chambré pour sa nouvelle coupe de cheveux . Pas du genre à se vexer, il a même annoncé la sortie du clip avec un petit commentaire pour les "haters" en référence à cette photo buzz :

"Clique pour savoir si je ressemble à la vieille du cdi"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une nouvelle preuve qu'Orelsan a beaucoup d'humour et qu'il s'en fout des commentaires, critiques . . . de quelques twittos . Le plus principal dans cette histoire, c'est qu'il soit de retour en musique et qu'il va foutre un joyeux bordel à Paris pour 4 dates de concert en 2022 .