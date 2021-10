Orelsan annonce une grosse tournée

Orelsan annonce sur Instagram son retour sur les routes pour une future grosse tournée.

par Team Mouv'

Alors qu'on attend tous le documentaire Montre jamais ça à personne d'Orelsan, il annonce sur Instagram son retour sur les routes pour une future GROSSE tournée et ça, ça fait plaisir ! La fête n'est pas finie au contraire . . .

"C'est un truc de fou" .

Orelsan a balancé une grosse exclu sur les réseaux ce 4 septembre 2021 : sa prochaine tournée ! Après avoir annoncé 4 énormes dates à l'AccorHotels Arena à Paris il y a plusieurs semaine, Orel s'est mis en mode vidéo selfie et il s'adresse à ses fans aux côtés de son frère Clément Cotentin et de Skread. Il annonce "sans transition" qu'il repart "en tournée au mois de janvier" . Il explique que ça fait plus d'un an et demi qu'il prépare le live et selon ses mots "C'est un truc de fou" .

L'interprète du Chant des sirènes dévoile quelques infos avec beaucoup d'humour, le top départ se situe à Caen, évidemment, puis d'autres villes de France et de Belgique . Orel fait une feinte à son publique du Luxembourg, malheureusement il n'y aura pas de dates là - bas selon lui . Pour connaitre les détails de sa future tournée rendez - vous le 6 octobre lors de la vente des billets . Il va falloir être vif !