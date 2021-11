Orelsan annonce une cinquième date à l'AccorHotels Arena !

Les 4 dates d'Orelsan à Bercy sont annoncées complètes, il en annonce une cinquième.

Orelsan continue d'épater son monde et annonce une nouvelle date pour l'AccorHotel Arena après que les 4 premières dates aient été sold out.

Jamais 4 sans 5

Comme si quatre Bercy ça ne lui suffisait pas. En juin, à l'occasion de la sortie du clip Millions en featuring avec Ninho, le rappeur de Caen annonçait quatre dates à l'AccorHotels Arena de Paris les 16, 17, 18 et 19 mars 2022. Un chiffre impressionnant lorsque l'on sait que la salle peut contenir 20 300 places lorsqu'elle est pleine. Alors que pour son précédent album, La fête est finie, il avait annoncé 2 AccordHotels, Orelsan a donc placé la barre encore plus haute, et non sans succès...

En effet, l'auteur de Défaite de famille vient de déclarer que ses quatre dates parisiennes viennent d'être sold out. Et alors qu'il aurait tout simplement pu juste s'en féliciter, Orelsan a décidé d'ajouter une cinquième date dans la mythique enceinte de Paris. Celle ci se tiendra avant les quatre autres, le 15 mars 2022, et nul doute qu'elle ne risque pas de prendre beaucoup de temps à être complète.

Quoi qu'il en soit avec le carton de son documentaire, son album déjà quasiment disque d'or sans être encore sorti et ces dates qui s'enchainent Orelsan continue d'écrire l'histoire du rap français.