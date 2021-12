Orelsan annonce la sortie du vinyle "Civilisation" avec Pharrell Williams

Après les différentes éditions CD de "Civilisation", Orelsan annonce la sortie du vinyle.

L'exploitation de l'album Civilisation se poursuit. Après les énormes chiffres de ventes réalisés par Orelsan (138 929 ventes en 1 semaine, puis 48 839 ventes la deuxième semaine), il annonce enfin la sortie de la version vinyle de l'album.

Pour l'annoncer, Orelsan a fait dans la simplicité en s'affichant sur une photo avec Skread et Pharrell Williams, qui tient le vinyle dans les mains. L'image est ponctuée d'une légende basique : "Civilisation sort en vinyle dans deux jours." La version sera commercialisée à partir de vendredi 10 décembre. Parfait à l'approche de Noël.

Orelsan régale avec Civilisation

En plus des éditions physiques de l'album et du vinyle, Orelsan a aussi annoncé il y a quelques jours, le merchandising officiel de l'album. On y retrouve des t-shirts aux multiples couleurs, ainsi que des bonnets rouges et noirs. Et vu qu'Orel fait les choses en grand, il a dévoilé une collaboration Avnier x Civilisation Crew. Dans cette collection, on peut retrouver des casquettes, des t-shirts, hoodies, joggings et vestes.